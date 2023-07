Usa pronti a decisioni difficili per rilascio Gershkovich

"Non voglio dare false speranze. Faremo tutto il possibile per riportarlo a casa". Lo scrive la Bbc riportando la dichiarazione del consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, il quale ha spiegato che "gli Stati Uniti hanno discusso con la Russia del rilascio del giornalista americano Evan Gershkovich, ma che non esiste un percorso chiaro per la sua liberazione". Il giornalista del Wall Street Journal, accusato da Mosca di spionaggio, è stato arrestato il 29 marzo.