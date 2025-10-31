Venerdì 31 Ottobre 2025
Ultima ora'Usa offrono ad Hamas un'uscita da aree controllate da Israele'
31 ott 2025
'Usa offrono ad Hamas un'uscita da aree controllate da Israele'

Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Lo riporta Axios citando alcune fonti. La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. Pur esprimendo pubblicamente il proprio appoggio per gli ultimi raid di Israele, Donald Trump dietro le quinte si sarebbe lamentato, definendo l'attacco sproporzionato.

