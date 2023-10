USA limitano esportazione chip IA in Cina

L'amministrazione Biden annuncia nuovi paletti sui semiconduttori avanzati che le aziende americane possono vendere alla Cina, rafforzando così le restrizioni alle esportazioni decise lo scorso ottobre. Il Dipartimento del Commercio ha spiegato che limiterà in modo significativo le esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale, rendendo di fatto più difficile per colossi come Nvidia e Intel vendere i loro attuali prodotti in Cina o introdurne dei nuovi per aggirare le regole.