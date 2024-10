Usa, le vittime dell'uragano Helene salgono ad almeno 155

Sono salite ad almeno 155 in sei Stati americani le vittime dell'uragano Helene. Lo riferiscono le autorità, avvertendo che il bilancio è destinato ad aumentare. Al momento l'uragano è il secondo più devastante degli ultimi 50 anni, dietro a Katrina nel 2015 (1.833 vittime). Oggi Joe Biden visiterà North e South Carolina, mentre la sua vice Kamala Harris, candidata presidenziale dem, farà tappa in Georgia, dove è già sbarcato lunedì Donald Trump. North Carolina e Georgia sono due degli stati più colpiti da Helene, ma sono anche due cruciali stati in bilico nelle elezioni di novembre.