Usa, Joe l'idraulico della campagna 2008 muore a 49 anni

Samuel Joseph Wurzelbacher, l'idraulico del Midwest divenuto famoso con il soprannome di 'Joe the Plumber' durante la campagna elettorale del 2008 come metafora dell''uomo qualunque' della middle class americana, è morto di cancro a 49 anni nella sua casa di Campbellsport, un centinaio di chilometri a nord di Milwaukee. Wurzelbacher si era fatto notare per un faccia a faccia con l'allora candidato democratico Barack Obama durante una tappa della campagna elettorale dell'allora senatore dell'Illinois a Toledo, Ohio. Davanti alle telecamere, l'idraulico aveva contestato a Obama la proposta del candidato di aumentare le tasse per le piccole imprese, affermando che gli avrebbe impedito di comprare un'impresa da idraulico col potenziale di guadagnare 250 mila dollari all'anno. Tre giorni dopo 'Joe the Plumber' era stato adottato dal rivale di Obama, il senatore John McCain, diventando una presenza fissa nelle fasi finali della corsa alla Casa Bianca. Dopo la sconfitta di McCain, l'idraulico era entrato nelle file del 'tea party' candidandosi senza successo in Ohio a un seggio per il Congresso: il suo messaggio a difesa delle aspirazioni dell'America bianca dimenticata da Washington aveva fatto poi da apripista al populismo di Donald Trump.