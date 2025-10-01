Usa, imminenti licenziamenti di massa dipendenti governo

I licenziamenti di massa dei dipendenti governativi sono "imminenti": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel briefing con i media, parlando dello shutdown. Poco dopo il vicepresidente JD, nello stesso briefing, ha parlato di 1-2 giorni. Era stato Donald Trump a minacciare licenziamenti di massa in caso di shutdown: l'ufficio budget della Casa Bianca aveva gia' chiesto piani in questo senso a tutte le agenzie governative.