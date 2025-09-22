Lunedì 22 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Europa, ultima fermata
Usa, il riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico

'Noi siamo per la diplomazia seria'

Gli Stati Uniti hanno definito una "puramente simbolico" il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. "Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena - ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riportato da Afp -. Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l'intera regione, possibili solo senza Hamas".

