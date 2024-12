Usa, il dem Newsom rompe con Biden sulla grazia al figlio Hunter

Il governatore della California, Gavin Newsom, che ha ambizioni presidenziali, diventa il leader dem più eminente a rompere con Joe Biden per la grazia concessa al figlio Hunter. "Con tutto quello che hanno passato il presidente e la sua famiglia, capisco perfettamente l'istinto di proteggere Hunter. Ma ho preso il presidente in parola. Quindi, per definizione, sono deluso e non posso supportare la decisione", ha detto Newsom a Politico.