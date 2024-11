Usa, i bombardieri B-52 sono arrivati in Medio Oriente

I bombardieri americani B-52 sono arrivati ;;in Medio Oriente. Lo ha reso noto l'esercito americano, il giorno dopo che Washington aveva annunciato un nuovo dispiegamento di forze per affrontare la minaccia dell'Iran. "I bombardieri B-52 Stratofortress del 5° Stormo della base aerea di Minot sono arrivati ;;nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti", ha dichiarato in un post sui social media il comando militare per il Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì sera l'invio nell'area di bombardieri, caccia, aerei cisterna e cacciatorpedinieri per la difesa missilistica balistica. "Se l'Iran, i suoi partner o i suoi alleati sfruttassero questo momento per prendere di mira il personale o gli interessi americani nella regione, gli Stati Uniti prenderanno ogni misura necessaria per difendere il nostro popolo", ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder annunciando i nuovi dispiegamenti.