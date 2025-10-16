Mercoledì 15 Ottobre 2025

Pietro Romano
Usa, Hamas intende restituire i restanti corpi degli ostaggi

Come concordato nell'accordo su Gaza

Hamas intende restituire a Israele i corpi degli ostaggi deceduti, come concordato nell'accordo su Gaza: lo ha detto un alto consigliere Usa, in una call cui ha partecipato anche l'ANSA. "Continuano a dirci che intendono rispettare l'accordo", ha dichiarato la fonte. "C'è stata molta delusione e indignazione quando sono stati restituiti solo quattro corpi, mentre avrebbero potuto semplicemente dire 'stiamo procedendo' nella restituzione dei corpi", ha aggiunto l'alto funzionario.

