Usa: giudice boccia le politiche di Biden sull'asilo ai migranti

Un giudice federale boccia le stringenti politiche di asilo per i migranti varate dall'amministrazione Biden, infliggendo un duro colpo alla Casa Bianca. Le norme, in vigore dal 12 maggio, espellono coloro che chiedono l'asilo se hanno attraversato il confine senza un appuntamento ufficiale con le autorità o senza alcuna prova che hanno cercato di ottenere l'asilo in altri Paesi prima di raggiungere gli Stati Uniti.