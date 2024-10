Usa, daremo 20 miliardi in prestito a Kiev con asset russi

"Oggi gli Usa annunciano che metteranno a disposizione 20 miliardi nel prestito da 50 miliardi di dollari all'Ucraina che sarà ripagato con gli interessi degli asset russi congelati. Gli altri 30 saranno a carico di diversi altri partner, come Ue, Regno Unito, Canada e Giappone": lo ha annunciato un alto dirigente della Casa Bianca in una call con un ristretto gruppo di corrispondenti in Usa, tra cui l'ANSA. Oggi è atteso un annuncio del G7.