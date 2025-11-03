Usa consentono a Microsoft l'invio di chip Nvidia negli Emirati

Gli Stati Uniti consentono a Microsoft di spedire i chip di Nvidia negli Emirati Arabi Uniti. Il colosso di Redmond è infatti la prima società che si è assicurata una licenza per l'esportazione per l'invio di chip Nvidia negli Emirati Arabi Uniti, divenuti cruciali per Washington nella battaglia contro la Cina per la leadership nell'intelligenza artificiale.
Con il via libera, Microsoft prevede di aumentare gli investimenti negli Emirati dai 7,3 miliardi di dollari negli ultimi tre anni a più di 7,9 miliardi nel 2026-2029, di cui 5,5 miliardi in spese di capitale per l'IA e le infrastrutture necessarie.