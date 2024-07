Usa, con Israele contro i terribili attacchi sulla Linea blu

Gli Stati Uniti "continueranno a sostenere gli sforzi per porre fine a questi terribili attacchi lungo la Linea blu, che deve essere una priorità assoluta. Il nostro sostegno alla sicurezza di Israele è ferreo e incrollabile contro tutti i gruppi terroristici sostenuti dall'Iran, tra cui l'Hezbollah libanese": lo afferma in una nota il consiglio per la sicurezza nazionale Usa dopo l'attacco missilistico sulle Alture del Golan.