'Usa chiedono al Libano tregua unilaterale', Beirut nega

Gli Stati Uniti hanno chiesto al Libano di dichiarare un cessate il fuoco unilaterale con Israele per rilanciare i colloqui in stallo per porre fine alle ostilità tra Israele e Hezbollah. Lo scrive Reuters online citando una fonte politica libanese di alto livello e un diplomatico di alto livello. La ricostruzione è stata tuttavia smentita dal premier libanese Najib Mikati. La richiesta - sostengono le fonti - è stata fatta dall'inviato Usa per il Libano Amos Hochstein al premier libanese, ma Beirut avrebbe definito l'annuncio fuori discussione. Più tardi, l'ufficio di Mikati ha negato che gli Usa abbiamo avanzato tale richiesta.