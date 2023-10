Usa boccia risoluzione Onu su tregua umanitaria

Gli Usa hanno bloccato con il veto la bozza del Consiglio di Sicurezza Onu preparata dal Brasile che chiedeva "pause umanitarie" nel conflitto tra Israele e Hamas per consentire l'accesso degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Il testo, a differenza di quello russo che non è passato al voto lunedì, "condanna inequivocabilmente gli atroci attacchi terroristici di Hamas", e ha ottenuto 12 voti a favore, il no degli Usa, e due astensioni, Russia e Gran Bretagna.