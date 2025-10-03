Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Usa, 'attacco a barca narcos venezuelani, 4 morti'
3 ott 2025
Usa, 'attacco a barca narcos venezuelani, 4 morti'

Hegseth, raid condotto in acque internazionali

Hegseth, raid condotto in acque internazionali

Hegseth, raid condotto in acque internazionali

Le forze statunitensi hanno effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga al largo della costa del Venezuela venerdì, uccidendo quattro persone: lo ha annunciato il capo del Pentagono Pete Hegseth. "Quattro narcoterroristi maschi a bordo del veliero sono stati uccisi nell'attacco", che "è stato condotto nelle acque internazionali appena al largo della costa del Venezuela mentre la nave trasportava ingenti quantità di narcotici, diretti in America per avvelenare il nostro popolo", ha aggiunto Hegseth.

