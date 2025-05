USA allentano sanzioni contro la Siria: nuovo capitolo di politica estera

L'amministrazione Usa in serata ha emesso l'ordine di iniziare ad allentare le sanzioni contro la Siria, segnando un importante cambiamento di politica dopo che il presidente Donald Trump si era impegnato a revocare le misure nel suo incontro con il leader Ahmad Sharaa (al Jolani) nel suo recente viaggio in Medio Oriente. Lo si legge in una nota del Dipartimento del Tesoro americano, riportato per intero dalla Cnn, nel quale sui parla di "opportunità per un nuovo inizio".

I funzionari dell'amministrazione Trump, ricorda la Cnn, avevano condotto per mesi incontri discreti per preparare il terreno all'allentamento delle sanzioni, aiutando la nazione a riprendersi da anni di guerra devastante e a ricostruirsi dopo la caduta del leader deposto Bashar al-Assad.

"La brutalità del regime di Assad contro il suo stesso popolo e il sostegno al terrorismo nella regione - scrive nel comunicato il Tesoro Usa - sono giunti al termine e un nuovo capitolo si apre per il popolo siriano. Il governo degli Stati Uniti si impegna a sostenere una Siria stabile, unita e in pace con se stessa e con i suoi vicini. L'esenzione dalle sanzioni statunitensi è stata estesa al nuovo governo siriano, a condizione che il Paese non offra un rifugio sicuro alle organizzazioni terroristiche e garantisca la sicurezza delle sue minoranze religiose ed etniche. Gli Stati Uniti continueranno a monitorare i progressi e gli sviluppi della Siria sul campo", si legge nel comunicato, riportato dalla Cnn.