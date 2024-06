Usa accusano Iran: ignorato l'sos del cargo colpito dagli Houthi

Una nave mercantile in avaria nel Golfo di Aden dopo essere stata colpita dai missili lanciati dallo Yemen dai ribelli Houthi è stata abbandonata dal suo equipaggio, che non è riuscito a spegnere l'incendio causato dall'attacco. Lo ha annunciato ieri sera l'esercito americano. L'equipaggio della Verbena è stato prelevato da un'altra nave mercantile, ha aggiunto il Comando centrale (Centcom) militare degli Stati Uniti sottolineando che invece "la fregata iraniana Irin Jamaran si trovava a otto miglia nautiche dalla Verbena e non ha risposto alla chiamata di soccorso". La portarinfuse battente bandiera di Palau aveva emesso un sos a causa di un incendio a bordo causato dall'impatto di due missili da crociera lanciati giovedì dagli Houthi, spiega il Centcom. Un marinaio è rimasto gravemente ferito nell'attacco ed è stato evacuato dalle forze americane. La Verbena, di proprietà ucraina e gestita da polacchi, aveva già subito un altro attacco missilistico meno di 24 ore prima.