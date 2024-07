Nel loro incontro di domani il presidente Usa, Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu parleranno di come chiudere i 'gap' finali che bloccano ancora l'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, ma che e' "nella fase di chiusura": lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA.