Usa 2024, Vance: i democratici sono dei radicali pro-aborto

Nel dibattito tv tra candidati vicepresidenti Usa, il repubblicano JD Vance ha accusato i democratici di una posizione "radicalmente pro-aborto" e ha ribadito la linea di Donald Trump contraria a un bando nazionale e favorevole a lasciare la decisione agli stati. Vance ha affermato di essere un "repubblicano che desidera orgogliosamente proteggere la vita innocente in questo Paese", che lui e Trump si stanno sforzando di essere "pro-famiglia nel senso più pieno del termine", che sostiene i trattamenti per la fertilità e che vuole che le madri possano permettersi di avere bambini. "La vera minaccia alla democrazia non è quella di cui parlano i democratici ma quella della censura", comprese "le grandi aziende tecnologiche che mettono a tacere i loro concittadini", ha detto Vance nel dibattito con Tim Walz accusando Kamala Harris di essere coinvolta nella censura "su scala industriale". "Il sostegno alla democrazia conta e sono colpito dalla coalizione costruita dalla Harris, che include i democratici ma anche Duck Cheney. Non dobbiamo avere paura: unitevi al nostro movimento, fate sentire la vostra voce", ha detto da parte sua il candidato democratico alla vicepresidenza.