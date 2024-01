Usa 2024: Tajani, Trump? Per noi italiani chi vince vince

"Per noi italiani chi vince vince, noi siamo amici e alleati della democrazia americana, modello in tutto il mondo, a prescindere da chi è presidente. Io ad esempio con Blinken sto lavorando molto bene, è un uomo di buon senso che cerca sempre soluzioni". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di 'Avanti Popolo' su Raitre, commenta le primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre.