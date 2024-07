Usa 2024, Biden in Michigan: correrò io e vincerò ancora

Joe Biden insiste di essere l'unico e solo candidato democratico alla Casa Bianca. "Correrò e vincerò", ha detto il presidente americano a un evento elettorale in Michigan. "Io sono il candidato e voi dovete decidere", ha sottolineato mentre i suoi sostenitori urlavano "altri quattro anni". "Trump è un perdente - ha attaccato Biden -. L'ho battuto una volta e lo rifarò". "La stampa mi ha attaccato in questi giorni perché sbaglio qualche nome, a Trump invece le fanno passare tutte", ha detto accusando i reporter di non "ricordare" che il tycoon "ha scambiato Nancy Pelosi con Nikki Haley". "Trump lavora per le grandi aziende farmaceutiche e petrolifere, io lavoro per gli americani", ha detto Biden. "Siete con me? Fermiamo Donald Trump?", ha gridato il presidente Usa ad una folla entusiasta. Biden è apparso molto energetico e determinato in questo comizio a Detroit, in quello che forse è il suo intervento più convincente delle ultime settimane.