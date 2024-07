Usa 2024, Biden: faccio un test neurologico completo ogni giorno

"Non correrei se non credessi di poterlo fare. Sono la persona più qualificata per la presidenza" americana. Lo ha detto Joe Biden nel corso di un'intervista ad Abc, sottolineando di sottoporsi regolarmente a controlli medici. A chi gli chiedeva se si sottoporrebbe a un test cognitivo per poi diffonderne pubblicamente i risultati, Biden ha risposto: "Ho un test neurologico completo ogni giorno". Il confronto tv con Donald Trump è stato un "brutto episodio: ero esausto - spiega il presidente Usa -. La responsabilità di come è andato il dibattito è solo mia, non di altri. Mi sentivo malissimo: mi hanno fatto dei test per vedere se avevo qualche infezione ma era solo un brutto raffreddore. Sono ancora in buona forma.