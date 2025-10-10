Usa, 200 soldati americani per monitorare tregua a Gaza

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
10 ott 2025
Task force congiunta con militari Egitto, Qatar e Turchia

Ci saranno 200 soldati statunitensi sul terreno a Gaza come parte di una task force congiunta per aiutare a sostenere e monitorare l'accordo di cessate il fuoco: lo ha detto un alto dirigente della Casa Bianca in una call cui ha partecipato l'ANSA. La task force congiunta includerà soldati provenienti da Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente Emirati Arabi. Il team include organizzazioni non governative e attori del settore privato.

