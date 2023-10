USA, 200 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev

Il Segretario alla Difesa americano Lloyd J. Austin III, durante il suo intervento al Gruppo di Contatto della NATO - che ha visto la presenza anche di Volodymyr Zelensky - ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev da 200 milioni di dollari. Tra i beni inclusi nel pacchetto ci sono missili Aim-9 Sidewinder a corto raggio, munizioni per i razzi Himars e missili anticarro Tow. Austin ha spiegato che "in totale l'impegno dell'America ammonta a circa 43,9 miliardi di dollari dall'inizio della guerra".