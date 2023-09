Us Open: Zverev ko, Alcaraz in semifinale con Medvedev

Lo spagnolo numero 1 al mondo e campione in carica Carlos Alcaraz batte il tedesco Alexander Zverev (n.12) col punteggio di 6-3 6-2 6-4 e si qualifica per le semifinali degli Us Open, dove trova il russo Daniil Medvedev. Nel tabellone femminile avanza l'americana Madison Keys (n.17), che ha sconfitto 6-1 6-4 la ceca Marketa Vondrousova (n.9) e ora affronterà per un posto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2).