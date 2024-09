Us Open: Navarro e Muchova out, finale donne è Sabalenka-Pegula

Sarà tra la bielorussa numero 2 al mondo Aryna Sabalenka e l'americana Jessica Pegula (n.6) la finale del singolare femminile agli Us Open di tennis, in corso a New York. Sul cemento di Flushing Meadows la 26enne Sabalenka ha battuto in semifinale la 23enne americana Emma Navarro (n.12) per 6-3 7-6(7/2), mentre la 30enne Pegula ha eliminato 1-6 6-4 6-2 la 28enne ceca Karolina Muchova (n.52) che negli ottavi aveva sconfitto Jasmine Paolini. Stasera nel tabellone maschile dello slam newyorkese Jannik Sinner (n.1) sfiderà in semifinale il britannico Jack Draper (n.25).