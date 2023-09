Us Open, finale femminile sarà Gauff-Sabalenka

Saranno le statunitensi Coco Gauff (6 Wta) e la bielorussa Aryna Sabalenka (che da lunedì sarà la nuova numero 1 del ranking mondiale) a contendersi la vittoria nell'edizione 2023 degli Us Open di New York. La Gauff - considerata l'erede delle sorelle Williams e alla prima finale di uno slam - ha sconfitto in semifinale la ceca Karolína Muchova (10): 6-4, 7-5 il risultato finale. La partita è stata caratterizzata da una lunga interruzione dopo le proteste sugli spalti di un gruppo di ambientalisti. Sabalenka ha invece sconfitto Madison Keys (17) al termine di una partita molto combattuta e incerta: dopo aver perso nettamente 6-0 il primo set, ha vinto il secondo e il terzo set al tiebreak 7-6.