Us Open, eliminata agli ottavi la campionessa in carica Gauff

L'americana numero 3 al mondo e campionessa in carica Coco Gauff è stata eliminata negli ottavi di finale degli Us Open di tennis, in corso a New York. Sul cemento di Flushing Meadows la 20enne della Florida è stata battuta 6-4 4-6 6-3 dalla connazionale 23enne Emma Navarro, n.12 della classifica Wta. Oggi scenderà in campo Jasmine Paolini (n.5), che cercherà la qualificazione ai quarti sfidando la ceca Karolina Muchova (n.52). Nel tabellone maschile stasera (nella notte in Italia) toccherà poi a Jannick Sinner, che negli ottavi avrà di fronte l'americano Tommy Paul (n.14).