Us Open: derby Sinner-Sonego a secondo turno, ok anche Bronzetti

Sarà derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Senego al secondo turno degli Us Open di tennis, a cui accede anche Lucia Bronzetti. All'esordio nella 43ma edizione del torneo sul cemento newyorkese di Flushing Meadows il 22enne altoatesino numero 6 al mondo ha eliminato in 6-3 6-1 6-1 il 31enne tedesco Yannick Hanfmann (n.54), mentre il 28enne piemontese n.39 della classifica Atp ha battuto 6-3 6-4 6-2 il 26enne statunitense Nicolas Moreno de Alboran. Nel tabellone femminile del quarto e ultimo appuntamento stagionale del Grande slam la 24enne riminese n. 76 in Wta ha eliminato invece al primo turno col punteggio di 6-4 7-6(7/3) la numero 12 al mondo, la 27enne ceca Barbora Krejcikova. Prossima avversaria della Bronzetti è la 21enne tedesca Eva Lys (n.143).