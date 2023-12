Uruguay, incendio in carcere: almeno 2 morti e 6 feriti

Almeno due detenuti sono rimasti uccisi e altri sei feriti dopo che alcuni prigionieri hanno appiccato un incendio in una cella del carcere di Comcar, in Uruguay. Lo ha reso noto ieri sera il Ministero dell'Interno uruguayano, come riportato dai media locali. Il Direttore dell'Istituto Nazionale di Riabilitazione (INR), Luis Mendoza, ha dichiarato che si è trattato di un "incidente specifico" e "non di una rivolta". I cadaveri delle vittime sono stati rinvenuti in una cella che ospitava otto detenuti. Quattro dei feriti sono stati ricoverati con gravi ustioni. Comcar ospita circa 4.900 detenuti, quasi un terzo della popolazione carceraria del Paese sudamericano.