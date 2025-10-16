Mercoledì 15 Ottobre 2025

Pietro Romano
Ultima ora
Uruguay approva una legge che legalizza l'eutanasia
16 ott 2025
Oltre 10 ore di discussione in aula

Il Senato uruguaiano ha approvato un disegno di legge che legalizza l'eutanasia. Il provvedimento mira a garantire il diritto a "affrontare la morte con dignità", depenalizzando l'eutanasia per gli adulti mentalmente sani che si trovano nella fase terminale di malattie incurabili e irreversibili o che ne soffrono in modo insopportabile. La discussione in aula è durata oltre 10 ore e alla fine tutti i membri del partito al governo hanno espresso sostegno all'iniziativa, così come alcuni dei partiti di opposizione.

