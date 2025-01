Ursula von der Leyen: Priorità negoziare con Usa in nuova era di competizione geostrategica

Con gli Usa "la nostra prima priorità sarà quella di impegnarci tempestivamente, discutere di interessi comuni ed essere pronti a negoziare. E quando arriverà il momento di negoziare, saremo pragmatici nel cercare un terreno comune. Ma voglio anche che sappiate che resteremo sempre fedeli ai nostri principi europei". Lo ha detto Ursula von der Leyen parlando alla Plenaria dell'Eurocamera. "Nessun'altra economia al mondo è così integrata come quella europea e americana. Ma oltre a questi numeri c'è molto di più. Amicizie, legami familiari, storia e cultura comuni. Questo è un aspetto che terremo sempre presente", ha sottolineato.

"Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica. Abbiamo a che fare con potenze di dimensioni continentali, che si confrontano tra loro soprattutto in base agli interessi. Questa nuova dinamica dominerà sempre più le relazioni tra gli attori globali. Le regole di ingaggio stanno cambiando. A noi europei questa nuova realtà non ci piace, ma dobbiamo affrontarla. I nostri valori non cambiano. Ma per difenderli, alcune cose devono cambiare, dobbiamo essere forti economicamente" ha detto Ursula von der Leyen.