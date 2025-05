Ursula von der Leyen incontra JD Vance: verso un accordo commerciale transatlantico

"Sono stata felice di rivedere il vicepresidente JD Vance. Era necessario. Ed è stato positivo. Abbiamo trovato molti punti in comune, il che è naturale per partner forti come noi. Per quanto riguarda il commercio, entrambi vogliamo un buon accordo che sia vantaggioso per le persone e le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. I nostri team stanno lavorando 24 ore su 24 per trovare soluzioni. Siamo fiduciosi che ci riusciremo". Lo sottolinea su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen tornando a ringraziare Giorgia Meloni per aver ospitato l'incontro.