Ursula, la coalizione funziona grazie a S&D e Renew

Cara Iratxe e caro Stéphane, voglio ringraziarvi per la nostra fruttuosa collaborazione in questi momenti cruciali. Il motore politico dell'Europa funziona! La maggioranza von der Leyen ce l'ha fatta. Così il Presidente del PPE, Manfred Weber, ha ringraziato i leader del gruppo dei Socialisti e Democratici, Iratxe Garcia Perez, e dei Liberali, Stéphane Sejourné, durante il suo discorso in plenaria. "Insieme abbiamo preso le decisioni giuste, come la decisione sul vaccino europeo, la decisione sull'istituzione del Recovery Fund o la decisione di fare dell'Europa il leader nella lotta al cambiamento climatico", ha aggiunto Weber.