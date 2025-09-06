Venerdì 5 Settembre 2025

6 set 2025
Urso, visto Orsini,per imprese nuovi strumenti strutturali

In manovra obiettivo risorse e semplificazioni per l'industria

"Ho incontrato il presidente di Confindustria Orsini poche ore fa al ministero. E' iniziato un cantiere di lavoro con l'obiettivo di realizzare, nella sessione di bilancio, gli interventi necessari sia in termini di risorse finanziarie che di semplificazione delle procedure che possano consentirci di sostenere al meglio il sistema industriale". Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Forum Teha di Cernobbio.

"Per quanto riguarda gli incentivi di Transizione 5.0 e 4.0 pensiamo di realizzare uno strumento nuovo che possa essere realizzato con risorse nazionali e in maniera strutturale e continuativa così da facilitare l'utilizzo da parte delle imprese", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata