Urso, 'picchi sul caro-voli inaccettabili, interverremo'

"Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili, del 70%. Con Matteo Salvini siamo d'accordo che interverremo a breve". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della commissione di allerta rapida sul caro-voli. "È possibile anche con un intervento legislativo", aggiunge il ministri ma è "lavoreremo molto sul concetto della continuità territoriale, sia in seda europea sia in sede nazionale".