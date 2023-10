Urso, ok all'emendamento sui campi elettromagnetici

È stato approvato dalla IX Commissione del Senato, l'emendamento al Ddl Concorrenza che consente l'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Lo annuncia il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in una nota dove commenta: "Finalmente l'Italia si muove nella direzione europea, recuperando ritardi decennali". "Questa misura - dice - rappresenta una svolta importante per lo sviluppo del Paese: migliorerà infatti la connettività mobile sul territorio, garantendo una qualità di servizi superiore per i cittadini e consentirà alle imprese di diventare più competitive. L'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Questo è il governo del fare". Il ministro spiega che in Italia il limite di emissione per i campi elettromagnetici era fermo a 6 V/m, "risultando il più basso tra quelli dell'UE, tanto da frenare lo sviluppo delle reti 5G nelle aree urbane". L'emendamento consente l'innalzamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici. "Questa misura è il frutto di un confronto nel merito che abbiamo avuto con tutti gli attori interessati: ha prevalso il buon senso" conclude il ministro.