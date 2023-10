Urso, ok all'emendamento sui campi elettromagnetici

È stato approvato dalla IX Commissione del Senato, l'emendamento al Ddl Concorrenza che consente l'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Lo annuncia il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in una nota dove commenta: "Finalmente l'Italia si muove nella direzione europea, recuperando ritardi decennali". "Questa misura - dice - rappresenta una svolta importante per lo sviluppo del Paese: migliorerà infatti la connettività mobile sul territorio, garantendo una qualità di servizi superiore per i cittadini e consentirà alle imprese di diventare più competitive. L'avevamo detto e l'abbiamo fatto".