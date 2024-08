Urso, 'moratoria bancaria per le aziende della moda'

"Abbiamo riunito per quinta volta il tavolo della moda con la partecipazione di tutti i soggetti interessati per fornire soluzioni alle principali richieste delle imprese del settore. Innanzitutto per assicurare loro la rimodulazione dei prestiti bancari, da parte di Sace, Simest e Medio Credito, così da dare respiro alle imprese del settore della moda. Una sorta di moratoria per affrontare meglio questa crisi". Lo ha detto il ministro Adolfo Urso dopo il tavolo sulla moda al Mimit. "Inoltre li abbiamo resi edotti della possibilità di usare appieno le risorse per gli ammortizzatori sociali: cassa integrazione per le imprese manifatturiere con più di 15 addetti e il fondo gestito dalle associazioni artigianali per quelle che hanno meno di 15 addetti" ha spiegato il ministro. E poi "abbiamo predisposto con il ministero degli Esteri un intervento da parte dell'Istituto per il commercio con l'estero per quanto riguarda la promozione all'estero del settore della moda", ha spiegato ancora Urso.