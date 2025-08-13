Urso, 'la prima fase per l'ex Ilva è riattivare 3 altiforni'

Il piano per la decarbonizzazione di Taranto "prevede innanzitutto in questa prima fase inevitabilmente la riattivazione dei tre altiforni con lavoro di manutenzione che sarà necessario affinché ci sia una capacità produttiva di 6 milioni di tonnellate che consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi economici dello stabilimento". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervistato su Tgcom24 aggiungendo chea gara che è stata aggiornata "pone come centrale la più veloce decarbonizzazione". Urso definisce "importante", "decisivo", "straordinario assolutamente che si sia raggiunta una intesa dopo oltre 15 anni di divisioni, di lacerazioni, di contrapposizioni" tra governo ed enti territoriali. "Un'intesa - dice - firmata da tutti gli attori istituzionali a qualunque colore politico appartengano".