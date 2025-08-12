Martedì 12 Agosto 2025

Urso al Mimit per 'il giorno della verità su ex Ilva'

Alle 11.30 riunione con gli enti locali sull'accordo per Taranto

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è arrivato a Palazzo Piacentini per le riunioni dedicate al rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto. È quanto si apprende da fonti del Mimit. Come concordato con gli Enti locali, la riunione sull'accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione comincerà alle ore 11.30. A seguire, gli incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni d'impresa, aperti anche alla partecipazione della Regione Puglia e del Comune di Taranto. "È il giorno della responsabilità e della verità", aveva dichiarato il Ministro convocando le riunioni.

