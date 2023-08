Urso, abbiamo tagliato il cuneo, meglio delle accise su benzina

Tagliare le accise della benzina "costerebbe un miliardo al mese, 12 miliardi l'anno". Il governo ha invece utilizzato questi fondi "per tagliare due volte il cuneo fiscale" e ha intenzione di farlo ancora con la prossima legge di Bilancio. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso intervistato da Agorà Estate. "Il ministero dell'Economia sta preparando la manovra - ha aggiunto - che sarà destinata al taglio strutturale del cuneo fiscale per rilanciare l'impresa e il lavoro italiano e consentire a chi ha salari più bassi di avere un reddito dignitoso frutto del loro lavoro".