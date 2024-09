Questa notte si è chiusa la fase preliminare della gara internazionale per l'ex Ilva con "manifestazioni di interesse da parte di 15 attori internazionali e nazionali, alcuni dei quali hanno presentato una manifestazione per l'intero asset produttivo e altre per alcune parti non complete degli asset". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando a margine di un evento a Catania.