Urne aperte in Georgia, test cruciale per le aspirazioni Ue

Seggi elettorali aperti in Georgia per le elezioni legislative considerate cruciali per il futuro del Paese, diviso tra un'opposizione filoeuropea e un partito di governo accusato di deriva autoritaria filorussa. Gli elettori di questa ex repubblica sovietica caucasica, popolata da quasi quattro milioni di abitanti, dovrebbero votare fino alle 18 ora italiana. Bruxelles ha avvertito che l'esito del voto determinerà le possibilità di ingresso della Georgia nell'Ue.