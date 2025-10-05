Domenica 5 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione Roma GazaHamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeFac simile Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraUrne aperte in Calabria per elezioni regionali
5 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Urne aperte in Calabria per elezioni regionali

Urne aperte in Calabria per elezioni regionali

Si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15

Si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15

Si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15

Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Si vota da stamattina alle 7 fino alle 23 e domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15.

Lo scrutinio inizierà a partire dalle ore 15 di domani, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. Previste tre rilevazioni dell'affluenza: alle 12, alle 19 e alle 23.

In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni Regionali