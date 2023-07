Urbano Cairo, 'non ho mai pensato di scalare Mediaset'

"E' una cosa che non sta né in cielo né in terra, non ho mai pensato neanche un secondo di scalare Mediaset". Lo afferma Urbano Cairo, amministratore delegato e presidente di Rcs. Che sia girata questa ipotesi "mi è anche dispiaciuto molto: l'ultima cosa quando Berlusconi è scomparso è di dire o di pensare una cosa del genere. Anche dal punto di vista umano non avrei nemmeno pensato una cosa del genere. Rcs era scalabile perché sul mercato c'era una quota di circa il 60%, era contendibile, ma Mediaset non lo è", aggiunge Cario a margine della presentazione dei palinsesti de La7.