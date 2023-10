Uragano Lidia colpisce Puerto Vallarta, è categoria 4

L'uragano Lidia, categoria 4 su 5 della scala Saffir-Simpson, ha raggiunto in queste ore il Messico con venti a circa 220 km orari. Lo ha annunciato il Centro nazionale uragani (Nhc) statunitense. L'uragano definito "estremamente pericoloso" e formatosi sull'Oceano Pacifico si è rafforzato avvicinandosi alla costa del Messico centro-occidentale, toccando terra alle 17:50 di ieri ora locale vicino alla città di Las Peñitas nello stato di Jalisco, vicino alla località turistica di Puerto Vallarta. "Venti potenzialmente fatali vicini ai 220 km/h con raffiche più elevate e piogge torrenziali si estendono nell'entroterra del Messico centro-occidentale", spiega l'Nhc nel suo ultimo bollettino. Si specifica che "si prevede un rapido indebolimento man mano che Lidia si sposta verso l'interno". Queste forti piogge - avverte il Centro nazionale uragani Usa - "rischiano di causare inondazioni improvvise anche nelle aree urbane, così come smottamenti". L'Nhc mette in guardia infine sul rischio di "significative inondazioni delle zone costiere del sud".