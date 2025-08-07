Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Uomo ucciso nel palermitano, ricercato un giovane

7 ago 2025
7 ago 2025
  3. Uomo ucciso nel palermitano, ricercato un giovane

Uomo ucciso nel palermitano, ricercato un giovane

Un bracciante agricolo di 57 anni, Francesco Dino, è stato accoltellato a Filaga, borgata di Prizzi (Palermo), dove l'uomo viveva ed è morto durante il trasporto in ospedale. L'aggressore, sarebbe il vicino di casa di 27 anni, che avrebbe colpito la vittima all'addome con almeno due fendenti. Dino ha tentato la fuga ma si è accasciato davanti a una pizzeria poco distante. Soccorso dal 118 e trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo, è morto durante il volo. I due sono vicini di casa e si erano denunciati a vicenda di recente. I carabinieri cercano il sospettato.

